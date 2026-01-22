Bakan Tunç'tan Kahramanmaraş'taki hemşire şiddetiyle ilgili açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin yakından takip ettiği ve yürekleri sızlatan olay, Kahramanmaraş'ta yaşandı..

5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen Deniz Esin'in 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B.'nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

Hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine de kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı.

Özel hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz Esin’in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi.

Talihsiz bebeğin gördüğü şiddetin engelli kalmasına neden olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

ADALET BAKANI: BU İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ AĞIR BİR İHLAL

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yalnızca bireysel bir suç değil, insanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlal" dedi.

"ADALET HİÇBİR TEREDDÜDE YER BIRAKMADAN TECELLİ EDECEK"

Hemşirenin yargılanmasına devam edildiğini belirten Tunç, şunları söyledi:

Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır.



Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir.



Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir.



Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir.

ŞİDDET KAMERADA

Öte yandan yargılama devam ederken Hazel Dırık B.’nin Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dava dosyasına giren görüntülerde, Hazel Dırık B.’nin kan alması 14 dakika sürüyor.

Bebeği kuvözden alıp sedyeye yatıran Hazel Dırık B., kan almak isterken, ağlamaya başlayan Deniz Esin’in başına vurup, ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor ve hareketli olan Bozoklar birden durağanlaşıyor.

Daha sonra hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği görüldü.

Ayrıca görüntülerde; Hazel Dırık B.’nin, durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol etmesi de yer aldı.