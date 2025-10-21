Ersan Şen'in Minguzzi davası değerlendirmesi: Yatacakları süre azami 6 yıl

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin merakla beklediği, kan donduran bir cinayet davasında karar çıktı.

Toplumsal vicdanı en çok rahatsız eden, katilin de maktulün de çocuk olduğu, bu nedenle tartışmaları da beraberinde getiren davada çıkan karar da tartışmalı oldu.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, suça sürüklenen B.B. ve U.B., 24'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Mahkeme, M.A.D. ve A.Ö.'yi ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerini kararlaştırıp, tahliye etti.

KARAR SONRASI ERSAN ŞEN'İN DEĞERLENDİRMESİ AKILLARA GELDİ

Türkiye'nin gündem sırasında ilk sıraya çıkan konu hakkında tartışmalar alevlenirken, Ensonhaber yorumcusu Prof. Dr. Ersan Şen'in kısa süre önce davaya ilişkin yaptığı değerlendirmeler akıllara geldi.

Şen, sanıkların alabilecekleri en yüksek cezanın 24 yıl olacağını, bu durumda bile en fazla 6-7 yıl içerisinde dışarı çıkabileceklerini söylemişti.

"EN FAZLA ALACAKLARI CEZA 24 YIL"

İşte Şen'in konuya ilişkin o açıklamaları:

"15’ten büyük 18’den küçüklerde, suç işledikleri tarihte en fazla alacakları ceza 24 yıl gözüküyor. Silah varsa, onu ayrı değerlendirirler. Yatarları toplamda 16 yıl. 1 yıl denetimli serbestlik hakları var. 9 yıl kapalıda kalırlar. En fazla 6-7 yıl da açık infaz kurumunda… O arada af gelmezse.

6 YIL SONRA AÇIK CEZAEVİNE ÇIKACAKLAR

Toplam ne yaparsanız yapın tutuklu kaldıkları süre de düşülecek. Toplam yatacakları süre azami 6 yıl, denetimliden 15 yıl, 9 yıl kapalı, 6 yıl da azami açık ceza infaz kurumunda kalacaklar.

"YAKLAŞIK 6-7 YIL SONRA DIŞARI ÇIKABİLİRLER"

Hatta açık infaz kurumuna çıktıklarında izin hakları var. Tutuklu oldukları süre de düşecek. Yaklaşık 6-7 yıl sonra dışarı çıkabilecekler. Sistem böyle. Arada bir af çıkarsa ondan da yararlanırlar."

