Ahmet Minguzzi davasında karar

İstanbul Kadıköy'de korkunç bir cinayet işlendi.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın kara duruşması da bugün görüldü.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık olarak yer alan dört çocuk yeniden hakim karşısına çıktı.

DURUŞMADA SLOGANLAR ATILDI

Duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Minguzzi Ailesi'ne destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar, mahkeme salonunun önünde "Mattia Ahmet için adalet" şeklinde slogan attı.

KARAR ÇIKTI

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan B.B ve U.B. hakkında 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi, pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı.

Diğer iki sanık M.A.D. ile A.Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken kaçan 2 şüpheli, yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.