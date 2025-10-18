Ersin Tatar: Adana’dan F-16’ların KKTC’ye gelmesi 5 dakika

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 19 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıklarını tamamladı. Seçimin ilk turunda oy kullanacak seçmen sayısı 218 bin 313 olarak açıklandı.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Seçimin ilk turunda mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız aday olarak yarışacak. Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise partisinin adayı olarak seçime katılacak.

Buna ek olarak, Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak yarışacak. Osman Zorba, Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin adayı olarak seçimde yer alacak.

TATAR'DAN "ATAK DİPLOMASİ" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Tatar, seçim kampanyasında CTP ve Tufan Erhürman’ın KKTC’yi küçümsediğini belirterek, kendi vizyonu olan “Atak Diplomasi” ile Rum tarafının oyununu bozmayı ve KKTC’yi uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediğini açıkladı.

Bu açıklamalar, Tatar’ın geçen yıl verdiği röportajlarda dile getirdiği Rum-Yunan tehdidine karşı KKTC’nin duruşunu hatırlattı.

"ADANA'DAN F-16'LARIN GELMESİ 5 DAKİKA"

Tatar, geçen yıl verdiği bir röportajda, Adana’dan F-16’ların KKTC’ye gelmesinin yalnızca 5 dakika sürdüğünü belirterek, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin önemine işaret etti:

"Bizim avantajımız, Adana'dan Türk F-16’ların Kuzey Kıbrıs’a gelmesi 5 dakika. Türkiye bunu değerlendiriyor"

"TÜRKİYE, KKTC'YE ÜS KURABİLİR"

Tatar, Türkiye’nin gerekli görmesi durumunda KKTC’de üsler kurabileceğini ve gerekli işlemlerin derhal yapılacağını söylemişti:

“Böyle bir ihtiyaç duyuluyorsa Türkiye üsleri kurabilir. Biz gerekli işlemleri derhal yaparız.”

Cumhurbaşkanı ayrıca Geçitkale’ye İHA ve SİHA’ların çoktan konuşlandığını belirtti.