Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı

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İBB'ye yönelik soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor...

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız’ın tehdit edildiği iddiası sonrası savcılık harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan’ın bazı avukatlar aracılığıyla halen Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ertan Yıldız’a baskı yapıldığı, yine 'söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı', Yıldız’ın ve ailesinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler sonrası konuya ilişkin re’sen soruşturma işlemlerine başlatıldığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa dilekçe verdi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturmada tutuklu bulunan isimlilerin tutukluluğunun devam edilmesi yönünde karar verilmişti.

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