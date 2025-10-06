Erzincan'ın güleç yüzüne doğum günü sürprizi

Erzincan'da herkesin güleç yüzüyle tanıdığı isim Tuncay Kapıkıran'a doğum günü sürprizi...

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleri toplantısının ardından kent protokolü ile birlikte Erzincan’ın güleç yüzü Tuncay Kapıkıran’ın 56 yaş gününde doğum gününü kutladı.

Gerçekleştirilen kutlamada Vali Aydoğdu, Tuncay Kapıkıran’a sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

YAŞADIĞI MUTLULUK YÜZÜNE YANSIDI

Samimi bir atmosferde gerçekleşen doğum günü kutlamasında Vali Aydoğdu, "Erzincan’ın gülen yüzü olan Tuncay kardeşimize nice mutlu yıllar diliyorum. Onun enerjisi ve neşesi hepimize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Erzincan’da herkes tarafından tanınan ve sevilen bir isim olan Tuncay Kapıkıran ise kendisine yapılan bu anlamlı sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

Duygularını ifade eden Kapıkıran, kendisini unutmayan Vali Aydoğdu ve protokol üyelerine teşekkür ederek, bu özel günü ömrü boyunca unutamayacağını söyledi.

"TUNCAY ERZİNCAN'IN VİCDANIDIR"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tuncay’ın doğum günü videosunu şu notla sosyal medya hesabından patlaştı: