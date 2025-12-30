Erzurum sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu Karaçoban ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Göster Hızlı Özet Erzurum'un Karaçoban ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Bu rekoru sıfırın altında 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi ve 26,3 dereceyle Muş'un Bulanık ilçesi izledi.

Erzurum'da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bırakırken, kent merkezinde yollar, kaldırımlar buzla kaplandı ve araç camları dondu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Yurt genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor... Erzurum'un Karaçoban ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak rekor kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Karaçoban'ı, sıfırın altında 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü, 26,3 dereceyle de Muş'un Bulanık ilçesi takip etti. DONDURUCU SOĞUK ETKİLİ OLDU Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdiği kent merkezinde park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı. ÇEŞMELER DONDU Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı çeşmeler de dondu. Gündem Haberleri Yalova'da şehit olan polisler için tören

