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İHA

Erzurum'un Aziziye ilçesinde hareket halindeki belediye otobüsü bir anda alev aldı.

Yolcular büyük panikle araçtan dışarı çıkmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sefer halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın, yolcuların hızla kaçmasına neden oldu.

Yangın anı yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine müdahale eden sürücüler yangın söndürme tüpleriyle yardım etti.

Yangın kontrol altına alınırken, yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.