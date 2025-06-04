İHA
Erzurum'un Aziziye ilçesinde hareket halindeki belediye otobüsü bir anda alev aldı.
Yolcular büyük panikle araçtan dışarı çıkmaya çalıştı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Sefer halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın, yolcuların hızla kaçmasına neden oldu.
Yangın anı yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE EDİLDİ
Olay yerine müdahale eden sürücüler yangın söndürme tüpleriyle yardım etti.
Yangın kontrol altına alınırken, yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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