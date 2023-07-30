Esenyurt'taki vahşetin zanlısı Tarık Özerbay'ın sosyal medya profili Türkiye'nin konuştuğu Esenyurt'taki silahlı saldırının faillerinden Tarık Özerbay'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Özerbay'ın Canan Kaftancıoğlu ve Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşımları beğendiği görüldü.

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ensonhaber.com

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen bir olay tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir dükkanda yaşanan olayda araçla iş yerinin önüne gelen 4 kişi, dükkan içerisinde bulunan Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) ve Yusuf Erzen (21) ile tartıştı.

Türkiye'nin konuştuğu olayda 1 kişi gözaltında

Tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen vurularak hayatını kaybetti.

Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili zanlılardan Murat Özer gözaltına alınırken, diğer 3 şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

EGM son durumu paylaştı

Bir yandan soruşturma derinleştirilirken diğer yandan da Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

EGM sosyal medya paylaşımında, “İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir iş yerinde, dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen ve ateşli silah kullanılan olayda, maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Taraflar arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için sürdürülen çalışmalarda şüphelilerden M.Ö. (hakkında 3 adet suç kaydı var) yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olaya karışan 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi

EGM'nin yanı sıra İstanbul Valiliği de olayla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, olaya karıştığı belirlenen kişilerden birinin gözaltına alındığı ve firari üç kişiyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği aktarıldı.

Valilik, olayın yaşandığı işletmede 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 50 adet de merminin ele geçirildiğini de açıkladı.

Aranan zanlının sosyal medya paylaşımları

Meydana gelen cinayetlere tepkiler çığ gibi büyürken, zanlılardan Tarık Özerbay'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Ekiplerin her yerde aradığı Tarık Özerbay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir paylaşımını beğendiği görüldü.

Tarık Özerbay'ın profilinde bir başka beğeninin de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili olduğu ortaya çıktı.

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Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Öte yandan korkunç cinayetlerin nedeni de belli oldu.

Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi.

Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, WhatsApp’tan küfürlü bir durum paylaştı. Baba Erzen’i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf Erzen, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’ı gördü.

Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi.

Geçtiğimiz aylarda ise Erzen ailesinin büyük oğlunun saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve şu anda cezaevinde olduğu öğrenildi.