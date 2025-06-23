Eski AK Parti milletvekili hayatını kaybetti

İsmail Bilen, 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili olarak görev almıştı...
4 dönem AK Parti milletvekilliği yapan Bilen hakkında bir son dakika haberi geldi.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
63 yaşındaki eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’daki evinde ölü bulundu.
Bilen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucuna göre öğrenilecek.
AİLESİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Öte yandan edinilen bilgilerde, olay sırasında ailenin yurt dışında olduğu ve Bilen'İn evde yalnız yaşadığı kaydedildi.
Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ AÇIKLANDI
AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Bilen'in kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.
Arınç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
AK Parti Manisa Milletvekilliği görevinde bulunmuş, dava ve yol arkadaşımız İsmail Bilen’in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve Manisa’mıza olan hizmet aşkıyla hatırlayacağımız İsmail ağabeyimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
İSMAİL BİLEN KİMDİR
İsmail Bilen, 25 Ekim 1961’de Muş Bulanık’ta doğdu.
Baba adı Mehmet, anne adı Güzel olan Bilen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Manisa’nın Salihli ilçesinde yaklaşık 15 yıl serbest avukat olarak çalışan Bilen, ardından 90’lı yıllarda Refah Partisi’nde yöneticilik yaptı.
İsmail Bilen, Fazilet Partisi’nin kurucuları arasında yer alarak, Salihli İlçe Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunup, 1999 yılında Fazilet Partisi’nden Milletvekili Adayı oldu.
İsmail bilen, son olarak, 2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti’nin Salihli Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.
Bilen'in evli ve 3 çocuk babası olduğu biliniyor.