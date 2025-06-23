Eski AK Parti milletvekili hayatını kaybetti

İsmail Bilen, 27. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili olarak görev almıştı...

4 dönem AK Parti milletvekilliği yapan Bilen hakkında bir son dakika haberi geldi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

63 yaşındaki eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’daki evinde ölü bulundu.

Bilen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucuna göre öğrenilecek.

AİLESİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan edinilen bilgilerde, olay sırasında ailenin yurt dışında olduğu ve Bilen'İn evde yalnız yaşadığı kaydedildi.

Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ AÇIKLANDI

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Bilen'in kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Arınç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

AK Parti Manisa Milletvekilliği görevinde bulunmuş, dava ve yol arkadaşımız İsmail Bilen’in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve Manisa’mıza olan hizmet aşkıyla hatırlayacağımız İsmail ağabeyimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.