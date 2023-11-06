Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Genel seçimlerde yaşanılan hezimet sonrası CHP'de başlayan değişim kaosu sona erdi..
Sancılı kurultay süreci tamamlandı ve 13 yıl sonra yönetim değişti.
Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ererken, tarihi kurultay “Özgür Özel” dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük desteği ile Özgür Özel, ikinci turda aldığı 812 oyla CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.
Kılıçdaroğlu inzivaya çekildi
Yenilgilerinin arasına bir yenisini daha ekleyen Kılıçdaroğlu, inzivaya çekildi.
Şimdilerde CHP'de Özgür Özel dönemi başlarken, gözler Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yola çevrildi.
Kılıçdaroğlu ise kurultayın ilk gününden bu yana sessizliğini koruyor.
Hikmet Çetin ziyaret etti
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, evinde vakit geçiren Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği duyurdu.
"Kılıçdaroğlu'nu rahatlamış gördüm"
Çetin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu'nu rahatlamış gördüm. Morali yerinde" dedi.
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