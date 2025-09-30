Eylül 2025 enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç? TÜİK enflasyon beklentisi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamaya hazırlanıyor.

Son çeyrekteki enflasyon verileri, hem yıllık hedefi hem de asgari ve emekli maaşlarını etkileyeceğinden merak ediliyor.

Bu kapsamda Temmuz ve Ağustos verilerinin ardından gözler, Eylül ayı sonuçlarına çevrildi.

Peki, 2025 Eylül enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler neler? İşte, TÜİK sonuçları...

EYLÜL 2025 ENFLASYON AÇIKLANDI MI

Eylül ayı enflasyon oranı, 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

BEKLENTİ ANKETİ

Ankete katılan ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,47) bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.