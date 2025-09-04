2024 Temmuz ayı itibariyle yüzde 25 kira zammı sınırlamasının kalkmasının ardından gözler her ay açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında eylül ayı kira artış oranı belli oldu.

Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Eylül ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2025 eylül ayı kira zammı kaç TL?

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve aylül ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı.

TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu. Buna göre; Eylül ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisiyle birlikte yüzde 39,62 olarak uygulanacak.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 35 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 39,62

Kira Artış Tutarı: 13 bin 867 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 48 bin 867 TL