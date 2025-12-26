Fahiş site aidatları mercek altında: Yasal düzenleme geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aidatlar, konut kiraları ile yarışıyor...

Gayrimenkullerde talep edilen ve orantısız artan aidatlar, zaman zaman ev kirasını geçiyor.

Fahiş aidatlar, mal sahipleri ve kiracılar için bir sorun olmaya devam ediyor.

KİRADAN FAZLA AİDAT ÖDEYENLERE MÜJDE

Yaşanan gelişmede, AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri de dikkate alınarak fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifi hazırlandı.

KANUN TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Yeni yılda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifi ile fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme yapılacak.

TEKLİFLER ONAYA SUNULACAK

Teklife göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek.

Bu hizmetler için teklifler alınacak.

Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak.

AİDAT TOPLAMADA 'ONAY' DÖNEMİ

Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak.

Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

YÜKSEK AİDATLARIN ÖNÜNE GEÇİLİP, SUİSTİMALLER ENGELLENECEK

Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.