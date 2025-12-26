MSB'den 'T-70 Genel Maksat Helikopteri' paylaşımı: 7'incisi envantere katıldı

- Milli Savunma Bakanlığı, 7. T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na katıldığını duyurdu.
- Türkiye, savunma sanayii gücünü artırmaya devam ediyor.
- Yerli ve milli projeler, Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.
Savunma sanayii gücüne güç katıyor...
Türkiye, hava kuvvetlerini daha da güçlendirmek amacıyla atılımlar yapmaya devam ediyor.
MSB'DEN SEVİNDİREN HABER
Yerli ve milli hava araçları Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ederken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından güzel haberi paylaştı.
KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANIP, ENVANTERE KATILDI
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında 7'nci helikopterin kabul faaliyetleri tamamlanmış olup 24 Aralık 2025 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın envanterine katıldı.