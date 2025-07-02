Fahrettin Altun: İsrail bir an evvel durdurulmalıdır

İletişim Başkanlığı bünyesinde Türkiye-Çin Medya Forumu düzenlendi.

Medya sektörünün küresel temsilcilerinin yer aldığı foruma İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Altun, birçok konuya değindi.

"İSRAİL BİR AN ÖNCE DURDURULMALIDIR"

İsrail'in Orta Doğu'daki saldırganlığına da dikkat çeken Altun, "İsrail bir an evvel durdurulmalıdır. Fakat ne yazık ki, sözümona dünya siyasetine yön veren birçok siyasetçinin birçoğu, İsrail'i durdurmak bir yana Netanyahu hükümetini destekleyerek dünya barışını baltalamaktadır." dedi.

"ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KADÜK HALE GELMİŞTİR"

Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tablo mevcut küresel sistemin işlevsizliğini, başarısızlığını ortaya koymaktadır. Barışı tesis etmek gayesiyle kurulan uluslararası kuruluşlar yetersiz kalmış, uluslararası sözleşmeler kadük hale gelmiştir.

Dünyanın barışı ve huzuru için hakikati ve adaleti merkeze alınan bir anlayışın küresel çapta hakim kılınması bir zarurettir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Daha adil bir dünya mümkündür' çağrısını uluslararası platformlarda en yüksek sesle işte bu yüzden dile getirmektedir. Türkiye, istikrarlaştırıcı gücüyle herkes için barış ve refahın mücadelesini vermektedir."