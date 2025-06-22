Fahrettin Altun'dan ABD'nin İran-İsrail savaşına dahil olmasına tepki

İran ile İsrail arasındaki saldırılar 10'uncu gününde yeniden alevlendi...

İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılara ABD'nin de dahil olmasıyla dünyadan tepki açıklamaları peş peşe geliyor.

Bu kapsamda X platformu üzerinden paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin savaşa dahil olmasını, "ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı ile İsrail’in İran’a yönelik saldırganlığına eklemlenmesi Ortadoğu’da barış ve istikrara değil, kaos ve karmaşaya yol açacak yeni bir adımdır." şeklinde değerlendirdi.

"AMERİKA'NIN NETANYAHU ŞEBEKESİNİN PEŞİNE TAKILMASI DURUMUNDA DÜNYA BARIŞI ERİŞİLMESİ DAHA UZAK BİR HEDEF OLACAKTIR"

Fahrettin Altun, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

ABD’nin Irak ve Afganistan’a askeri müdahaleyle başlayan süreç nasıl ki dünyada daha fazla radikalleşme ve teröre yol açmış ise ABD’nin İran’a yönelik saldırısı da benzer sonuçlar üretebilecek niteliktedir.



Batıda Avrupa’nın siyasi haritasını değiştiren, yabancı ve Müslüman düşmanlığını kışkırtan; Doğuda ise Batı düşmanlığı ve Amerikan karşıtlığını tetikleyen dinamiklerle Amerika'nın askeri müdahaleleri arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.



Amerika’nın İsrail’in soykırımcı savaş politikalarını engellemek ve kontrolden çıkmış Netanyahu yönetiminin zapt edilemez yönelişini dizginlemek yerine Netanyahu şebekesinin peşine takılması durumunda dünya barışı erişilmesi daha uzak bir hedef olarak kalacaktır.

"TÜRKİYE OLARAK SİYASİ YAKLAŞIMIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"