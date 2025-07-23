Fahrettin Altun’un avukatı Tunç: Psikolojik harp yürütülüyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, yolsuzluk soruşturmasını perdelemeye çalışan çevrelerin psikolojik hareketini deşifre etti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin ya da müvekkilinin yolsuzluk soruşturması devam eden Ekrem İmamoğlu ile ilgili tek bir açıklaması olmadığının altını çizerek, haber adı altında apaçık bir yalan ve psikolojik harp faaliyeti yürütüldüğünü belirtti.

"SORUŞTURMALARI SULANDIRMA ÇABASI"

Avukat Tunç, Altun aleyhinde yürütülen algı operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ne benim ne müvekkilim Fahrettin Altun’un söz konusu şahıs için tek bir kelime açıklaması olmamıştır.



Haber adı altında apaçık bir yalan ve psikolojik harp faaliyeti yürütülmektedir.



CHP’nin grup başkan vekilinin de mal bulmuş mağribi gibi bu faaliyete destek vermesi ve katılması hakikati perdeleme ve devam eden yolsuzluk soruşturmalarını sulandırma çabasıdır.

"ORTAYA BİR İDDİA ATILIYOR, TEYİT EDİLMİYOR"

Ertuğrul Özkök’ün daha öne İletişim Başkanlığınca yargı süreci devam eden bir firmaya 100. Yıl etkinliklerinde kolaylık sağlandığı yönündeki iddialarını yanıtlayan Tunç, daha önce ortaya bir iddia atıldığını hiçbir teyit mekanizması işletilmeden, kulaktan dolma söylentilerle müvekkili Fahrettin Altun‘un itham edildiğini ifade etti.

"PROJE ÜRETEN BİRÇOK FİRMA İÇİN BENZER YAZILAR YAZILDI"

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları dolayısıyla tek bir firmaya etkinliklerde izin ve kolaylık sağlanması için kamu kurumlarına yazı yazıldığı iddialarını yanıtlayan Tunç, şunları kaydetti: