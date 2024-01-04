Fahrettin Koca paylaştı! Konya Şehir Hastanesi'nden dev hizmet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'ne ilişkin yaptığı hizmet paylaşımında, 3,5 yılda 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmetinin verildiğini belirtti.

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ensonhaber.com

Türkiye, şehir hastaneleriyle dünyada örnek bir sağlık sistemine ulaştı.

Yurdun birçok noktasında yükselen hastanelerin yanı sıra yapımı devam eden çok sayıda şehir hastanesi bulunuyor.

Muhalefetin takoz olup projeleri durdurmak için elinden geleni yaptığı birçok ildeki şehir hastaneleri, vatandaşın da takdirini kazanıyor.

Dev hizmetin verildiği hastanelerden biri de Konya Şehir Hastanesi...

"2020'den bu yana verilen poliklinik ve acil hizmet sayısı 7,5 milyon"

Konuya ilişkin paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Konya Şehir Hastanesi, 2023 yılında yaklaşık 2 milyon 900 bin acil ve poliklinik hizmeti verdi. 37 Bini nitelikli olmak üzere, hastanede 87 bin ameliyat yapıldı ve 8 bin 400 doğum gerçekleşti. 1.250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi'nin, açıldığı Ağustos 2020 tarihinden bu yana verdiği poliklinik ve acil hizmeti toplam sayısı ise 7,5 milyon. Türkiye’nin hayal edip kavuştuğu Şehir Hastanelerinden biri. Başarısıyla hepimiz gurur duyabiliriz.

"Yataklı doluluk oranı yüzde 83"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un da yer aldığı videoda, hastaneye ilişkin bilgilere yer aldı.

Koç, 5 Ağustos 2020'de hizmete açılan hastanenin, yanık, kalp damar cerrahi, kemik iliği nakil, onkoloji, radyoaktif iyot tedavi, hiperbarik oksijen tedavi gibi özellikli merkezlerle hizmet verdiğini söyledi.

Hastanede geçen yıl acil servis muayene sayısının 700 bine yaklaştığını belirten Koç, Konya Şehir Hastanesi'nde geçen yıl yaklaşık 2 milyon 900 bin acil ve poliklinik hizmeti sunulduğunu dile getirdi.

Hastanenin açıldığı yıldan bu yana 7,5 milyon acil ve poliklinik hizmeti verildiğini aktaran Koç, yataklı doluluk oranının da yüzde 83 olduğunu bildirdi.

Ameliyatların büyük bölümü çocuk kalp damar cerrahisi

Konya Şehir Hastanesi'nde 2023'te yaklaşık 37 bini nitelikli olmak üzere toplam 87 bin ameliyat yapıldığına dikkati çeken Koç, bunların çoğunun çocuk kalp damar cerrahisi, onkolojik ameliyatlar olduğunu söyledi.

"122 helikopter ambulansla hasta kabulü yapılmıştır"

Koç, hastanenin Türkiye çapında hizmet verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ambulans uçaklarla, helikopterlerle hastanemize hasta gelmekte. 2023'te 31 ambulans uçak ve 122 helikopter ambulansla hasta kabulü yapılmıştır. Hastanemizde 8 bin 400 doğum gerçekleşmiştir. Şehir hastanemiz bütün birimleriyle toplamda 441 uzman hekim ve öğretim üyesiyle Konya'mıza, bölgemize, ülkemize hizmet vermektedir. Hastanemizi tam kapasite çalıştırmaktan ve özellikli birimlerle tüm bölge ve ülkeye hizmet sunmasından çok mutluyuz. Burada bu kadar çok hastamızın derdine derman olmak, bizleri mutlu etmektedir."

Hastanenin özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" dediği şehir hastaneleri projesi kapsamında hizmete alınan Konya Şehir Hastanesi, 421 bin metrekare kapalı alan, yüksek teknolojiyle donatılmış 49 ameliyathane, 240 yoğun bakım yatağıyla Konya ve çevre illere hizmet sunuyor.