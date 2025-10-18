Faruk Acar: Yeşil Bursa'yı susuz bıraktılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

İlgili ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su, kuyular ve pınar kaynaklarından temin edilmeye çalışılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

"YEŞİL BURSA'YI SUSUZ BIRAKTILAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, yazılı açıklamasında Evliya Çelebi'nin yüzyıllar önce, "Velhasıl Bursa sudan ibarettir" dediğini aktararak bugünse CHP'li büyükşehir belediye yönetimi sayesinde Bursa'nın susuzluktan ibaret hale geldiğini vurguladı.

Uludağ'ın bereketiyle övünen şehirde Çınarcık Barajı suyla doluyken muslukların akmadığını, Bursa halkının susuz olduğunu belirten Acar, "Sorunun kaynağı tek başına kuraklık değil; beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık. Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa'yı susuz bıraktılar. Bir Bursalı olarak herkesin bilmesini istiyorum. Bursa, susuz değil, bu şehrin susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır" değerlendirmesinde bulundu.