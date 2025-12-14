Faruk Özlü'den Tanju Özcan'a: Kabe’yi de şov alanına çevirmiş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü arasındaki sosyal medya atışmaları devam ediyor.

Pazartesi günü umre ziyaretine giden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz gün kutsal topraklardan cuma mesajı yayımladı.

Yaptığı paylaşımlarla Tanju Özcan’ın şov yaptığını dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından Özcan’ı eleştirdi.

"SİYASETİN ÇİFT KAŞARI, KABE'Yİ DE ŞOV ALANINA ÇEVİRMİŞ"

Başkan Özlü, yaptığı paylaşımda, "‘Siyasetin çift kaşarı’ Kabe’yi de şov alanına çevirmiş. Şu resimlerdeki samimiyetsizliğe bakın. İbadetin makbul olanı gizli yapılanıdır. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesidir. Türkiye’de seküler sol kesim, muhafazakar sağ kesimi hep dini siyasete alet etmekle suçlamıştır. Alın size seküler sol kesimden 'dini siyasete alet eden' bir siyasal figür. Buna neden sesiniz çıkmıyor?" ifadelerini kullandı.