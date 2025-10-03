Fatih Altaylı'nın tutukluluğu sürecek

Fatih Altaylı ile ilgili yeni gelişme...

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait YouTube kanalında 20 Haziran günü yaptığı yayın sonrası "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temmuz ayında iddianame düzenlenmişti.

Hazırlanan iddianamede, Altaylı’nın ’Cumhurbaşkanı'nı tehdit’ suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istenmişti.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Altaylı’nın yargılanmasına, Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No’lu duruşma salonunda başlandı.

Duruşmada Altaylı'nın savunması alındıktan sonra karar için 15 dakika kadar ara verildi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Davada ara kararını açıklayan mahkeme, Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, 26 Kasım'a ertelendi.

"TEK BİR KİŞİYİ BİLE TEHDİT ETMEDİM"

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçunun kendisini hem şaşırttığını hem de üzdüğünü anlatan Altaylı, "Bu yaşıma kadar tek bir kişiyi bile tehdit etmedim. Aksine tehdit edildim, 30 yıl boyunca devlet tarafından korundum." dedi.

NE OLMUŞTU

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran'da YouTube kanalında yayınlanan videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerdiği' öne sürülen ifadeler nedeniyle resen başlatılan soruşturma kapsamında Teşvikiye'deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: