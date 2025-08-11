Fatih Altaylı'ya yeni soruşturma: 3 yıl hapsi istendi

Fatih Altaylı hakkında yeni gelişme...

AK Parti ve iktidarı hedef alan söylemleri ile tanınan gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "tehdit ve hakaret" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Altaylı, söz konusu videosunda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli bir söylem kullanmadığını söyledi ve gözaltına alındığında da 2 sayfalık ifade verdi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YENİ SORUŞTURMA

Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha açıldı.

Soruşturma; Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası üzerinden başlatıldı.

Altaylı'nın 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

NE OLMUŞTU

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran'da YouTube kanalında yayınlanan videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerdiği' öne sürülen ifadeler nedeniyle resen başlatılan soruşturma kapsamında Teşvikiye'deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: