Fatih Dönmez, yan yana sergilenen Devrim ve Togg araçlarını ziyaret etti Yerli ve milli teknoloji ve girişimin eseri olan Togg, Devrim ile buluştu. Bu buluşmayı ziyaret edenlerin arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de yer aldı.

AA Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF) Devrim ve Togg'u yan yana sergileniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yan yana sergilenen Devrim ve Togg'u ziyaret etti. AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi bahçesinde görücüye çıkan yerli otomobiller ziyaretçiler tarafından incelendi. Devrim ve Togg ile fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturan katılımcılar, Togg'un direksiyon koltuğuna oturarak otomobili yakından görme imkanı da buldu. Gözden Kaçmasın Devrim ve Togg otomobilleri, Eskişehir'de yan yana sergilendi Haberin Detayları (AYRINTILAR GELİYOR)