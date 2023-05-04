Fatih Dönmez, yan yana sergilenen Devrim ve Togg araçlarını ziyaret etti
AA

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF) Devrim ve Togg'u yan yana sergileniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yan yana sergilenen Devrim ve Togg'u ziyaret etti.

AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi bahçesinde görücüye çıkan yerli otomobiller ziyaretçiler tarafından incelendi. Devrim ve ile fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturan katılımcılar, Togg'un direksiyon koltuğuna oturarak otomobili yakından görme imkanı da buldu.

Fatih Dönmez, yan yana sergilenen Devrim ve Togg araçlarını ziyaret etti
Fatih Dönmez, yan yana sergilenen Devrim ve Togg araçlarını ziyaret etti
Fatih Dönmez, yan yana sergilenen Devrim ve Togg araçlarını ziyaret etti
Fatih Dönmez, yan yana sergilenen Devrim ve Togg araçlarını ziyaret etti
Fatih Dönmez, yan yana sergilenen Devrim ve Togg araçlarını ziyaret etti
Fatih Dönmez, yan yana sergilenen Devrim ve Togg araçlarını ziyaret etti
Fatih Dönmez, yan yana sergilenen Devrim ve Togg araçlarını ziyaret etti
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