Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın acı günü...

Karahan’ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberi Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Karahan için ikindi namazı sonrası Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

BAKANLAR KATILIM SAĞLADI

Törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Devlet Bakanı ve Avrupa Birliği Baş müzakerecisi Egemen Bağış ve çok sayıda iş insanı katıldı.

UŞAK'TA DEFNEDİLECEK

Karahan’ın cenazesi, Uşak’ta bulunan aile kabristanlığına toprağa verilecek.