TBMM'de taciz soruşturması: Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde staj yapan lise öğrencisinin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 18:39
  • TBMM'de staj yapan bir lise öğrencisine yönelik taciz iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
  • Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
  • Meclis personelinden biri daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

TBMM lokantasında yaşandığı öne sürülen taciz iddiaları sonrası başlatılan soruşturma genişliyor.

İddiaya göre, Meclis lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi bir kız çocuğu, görevli bazı personellerin cinsel istismarına maruz kaldı.

Olayın gündeme gelmesi üzerine yetkililer harekete geçerken, iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında daha önce görevden alınan bir Meclis personelinin tutuklandığı öğrenildi.

4 AŞÇI GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla, TBMM’deki taciz iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

3'Ü TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

