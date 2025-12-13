Güllü'den kızı Tuğyan'a sitem dolu sözler: Hayatını kim pislettiyse ona git

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, tüm gözler Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nda.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gülter kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

SULTAN'IN "TUĞYAN, GÜL ANNEYİ İTTİ" DEDİĞİ İDDİASI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadesinde “Tuğyan, Gül anneyi itti” şeklinde ifade verdiği iddia edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada dosyada gizlilik kararı olduğunu tekrar hatırlattı.

Güllü'nün ölümüne ilişkin süreçte en başından itibaren düşme veya intihar kanaatinde olmadıklarına dikkati çeken Öksüz, olayı şüpheli olarak değerlendirip araştırdıklarını dile getirdi.

Öksüz, gözaltındaki kişilerin şu ana kadar konuşmadığını ve olayla ilgili gerçeği henüz anlatmadıklarını sözlerine ekledi.

SES KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma sürerken anne ile kızı arasında yaşanan sert tartışmaları içeren yeni ses kayıtları da dosyaya delil olarak eklendi. Kamuoyuna yansıyan kayıtlarda, taraflar arasında geçmişe dayalı ağır ithamların ve duygusal gerilimin yer aldığı görülüyor.

Güllü'nün kızına yönelik sarf ettiği ve ses kaydına yansıyan cümleler şu şekilde:

Tamam, hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Anladın mı? Senin hayatının hangi döneminde düz bir şeyin vardı Tuğyan? Konuşturma beni. He? Bana bu hayatta senden güldüğüm tek şey aldığın bir diploma. Bir tek mesleğin diploman. Onun dışında bana şöyle elini kafanın arasına koy bakalım. Ben bu kadına bu kadına neler yaşattım? Bu kadın hangi dönemlerde, hangi zamanlarda da benim arkamda durdu. En kötü zamanında kim vardı yanında? Burada dizime kapanıp ağladığını unutma. Haklıymışsın anne dediğini. He? Mahmut'tan boşandıktan sonra. Hatırla bakalım. Kim vardı yanında?

"BANA YAŞATTIKLARINI SEN DE YAŞAYACAKSIN"

Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. Biliyorsun değil mi? Hani sen de annesin ya. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. İşte o zaman ben olmayacağım. O zaman da artık mezarıma gelir ağlarsın, sızlanırsın. Ama sen onu da yapmazsın. Orada bir saat çocuk alıp sokakta bir köfte yedirmekle veya iki üç çikolata alıp oyuncak almakla annelik olmuyor. Anladın mı? Hani ben seni yetiştirememişim yani. Ben sana analık yapamadım ya. Saçımı süpürge etmedim ya. Gecelerce uykusuz kalmadım ya. Yıllarca eve gelemedim ya ben çalışmaktan. Sadece sizi oturayım. Sizin diplomanızı elinize alın diye. Teşekkürünüz bu. He pardon, çoğul konuşuyorum. Teşekkürüm bu. Allah razı olsun oğlumdan. Kendi evladından kaçıyorsun. Ben de bilirdim sizi babanıza bırakmaya ama bırakmadım, mücadele ettim. O kadar bencilsin ki, sen o kadar bencilsin ki, 2,5-3 yaşında bir bebeğin o mazlumun bile ahını alıyorsun. Ya ama bu dünya sana kalmayacak.

GÜLTER'İN AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLDİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları, "Tuğyan'ın avukatlığını sürdürmeyeceğiz. Bizim açımızdan yeterli şüphe oluştu ve davadan çekiliyoruz" diyerek davadan çekildi.

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'a konuşan Avukat Rahmi Çelik, "Rahmetli Güllü Hanım'ın da avukatıydık, yaklaşık 25 yıllık avukatlığını yaptık, dostluğumuz vardı. En ufak şüphe hissedersek geçmişte avukatlığını yapmış olsak bile şikayetçi konumunda oluruz demiştik. Vakıf olduğumuz bazı gelişmeler nedeniyle bu noktaya gelindi. Şu an itibarıyla kızı şüpheli durumdadır. Ancak bu durum, onun suç işlediğini ya da suçlu olmadığını göstermez. Güllü Hanım'ın manevi mirasını korumak adına bu kararı aldık ve oğlu adına kızından şikayetçi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.