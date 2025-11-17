Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesi: Gözaltı sayısı arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Fatih'te korkunç bir olay yaşandı.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek Ailesi'nden geriye sadece baba kaldı.

Böcek Ailesi'nin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise geçtiğimiz gün zehirlenerek hayatını kaybetti.

Baba ise hala yoğun bakımda ve can çekişiyor.

OTELDE İNCELEME YAPILDI

Fatih'te Böcek Ailesi'nin kaldığı otelde, dün sabah saatlerinde de 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri otele gelerek incelemelerde bulundu.

OTELİN GİRİŞ KATINDA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama yapıldığı ve ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi.

İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek.

Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı.

1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı 3 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Diğer yandan, Böcek Ailesi'nin kaldığı ve yeni 2 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde, polis ekipleri inceleme başlattı.

Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri, oteli mühürledi.