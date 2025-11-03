Fatma Şahin: Kalpten kalbe bir yol vardır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, durmadan çalışıyor...

Gaziantep'i marka bir şehir haline getiren Fatma Şahin, aralıksız süren çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyor.

Şahin, sadece Gaziantep'te yaşayan vatandaşların değil, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan birçok kişinin de gönlünde taht kurdu.

İSTANBUL'DAN GELDİ, ŞAHİN'İ GÖRMEDEN GİTMEDİ

Fatma Şahin, X hesabı üzerinden yayınladığı videoya, "Kalpten kalbe bir yol vardır" notunu düştü.

İstanbul'dan Gaziantep'e gelen bir kadın, Şahin'i görmeden dönmek istemedi ve onunla karşılaştığında da sıkı sıkı sarıldı.

Fatma Şahin'e sıkı sıkı sarılan kadın, herkesi hem duygulandırdı hem de Şahin'in dediği gibi "kalpten kalbe bir yolun var olduğunu" gösterdi.

"TÜRKİYE'YE YAKIŞIYORSUNUZ"

Fatma Şahin'e sarılan kadın, duygulanarak "Allah sizi bana gönderdi. Bu kadar güzel, bu kadar efendi...

Hele o hacca gönderdiğiniz kişiler. Ne kadar ağlıyorum, ben ne kadar ağlıyorum. Buraya, Gaziantep'e ne kadar yakışmışsınız. Türkiye'ye yakışıyorsunuz.

Allah muradınızı versin. Allah sizi bizim başımızda daim etsin. Oğlum buraya görevli geldi, dedim oğlum ben Fatma Hanımefendi'yle görüşeceğim. Lütfen Fatma Hanım'ın kıymetini bilin. " dedi.

Fatma Şahin ise duyduğu sözlerin akabinde teşekkür ederken, Gazianteplilerin de çeyrek asırdır yapılan işleri gördüklerini ve kıymetini de bildiklerini söyledi.