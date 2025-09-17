Fazıl Say'dan Gazze paylaşımı: Soykırımdır, nokta!

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri abluka altındaki Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdürüyor.

Yaşanan bu saldırılara birçok sanatçıdan tepkiler gelmeye devam ediyor.

"FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNİ 'ANTİSEMİTİZM' İLE SUÇLAYAN, ÇİRKİNLEŞMİŞ BİR HALDELER"

Besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı'daki başlıca klasik müzik kurumlarının "İsrail yanlısı" tutumunu eleştirerek şöyle dedi:

"Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile… Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar."

"GAZZE'DE YAPILAN BİR SOYKIRIMDIR, NOKTA"

Gazze'deki işgalin "soykırım" olduğunu vurgulayan Say, paylaşımında meslektaşlarına şu çağrıda bulundu: