Fener Rum Patriği Bartholomeos, tekrar cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı tebrik etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 28 Mayıs seçimindeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Fener Rum Patrikhanesi, Patrik Bartholomeos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdiğini belirtti.
"Gönülden kutluyoruz"
Bartholomeos, mesajında, seçime yüksek katılım oranına dikkati çekti:
Milletimizin demokrasiye olan bağlılığını, 2. turda da yüksek katılım oranı ve sükunetle gerçekleştirdiği oy verme süreci vasıtasıyla tüm dünyaya gösterdiği seçimlerde halkımızın büyük teveccühü ile bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmeniz münasebetiyle zatıalinizi Patrikhanemiz ve Rum cemaatimiz adına gönülden kutlamaktayız.
Bartholomeos'un Erdoğan mesajı
Bartholomeos, mesajında "Yeni dönemde ülkemizin ve Rum cemaatinin daha da güzel günler göreceğine derin inançla yüce Allah'ın zatıalinize kuvvet, sağlık ve uzun ömürler ihsan etmesini dilemekteyiz." ifadesini kullandı.