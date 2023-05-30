Fener Rum Patriği Bartholomeos, tekrar cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ı tebrik etti

AA

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 28 Mayıs seçimindeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Fener Rum Patrikhanesi, Patrik Bartholomeos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdiğini belirtti.

Bartholomeos, mesajında, seçime yüksek katılım oranına dikkati çekti:

Milletimizin demokrasiye olan bağlılığını, 2. turda da yüksek katılım oranı ve sükunetle gerçekleştirdiği oy verme süreci vasıtasıyla tüm dünyaya gösterdiği seçimlerde halkımızın büyük teveccühü ile bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmeniz münasebetiyle zatıalinizi Patrikhanemiz ve Rum cemaatimiz adına gönülden kutlamaktayız.