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AA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün elektrik akımına kapıldı.

Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı.

70 DAKİKA BOYUNCA KALBİ DURDU

48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Zeyrek'in 70 dakika boyunca kalbinin durduğu ifade edildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Yoğun bakımda tedavisi süren Ferdi Zeyrek'e ilişkin, hastanenin başhekimi İsmet Topçu'dan açıklama geldi.

Topçu açıklamasında, "Kaçak elektrikten kaynaklanan elektrik çarpması nedeniyle hastanemize getirildi. Biz burada geldiği dakikadan itibaren işlemlere devam ettik. Israrla ve düzenli işlem sonrasında 50. dakikada kalp ritminde düzen sağlandı, döndü. Bu dönüş kaliteli bir dönüştü.

Sonrasında kendisini yoğun bakıma aldık. İlaçlarla destekler devam etti. Entübe edildi. Ama ilerleyen süreçte tedavinin kolaylaşması adına, daha etkili tedavi yöntemi olan ECMO dediğimiz bir yöntem uygulamaya karar verildi. ECMO uygulamasına karar verildi.

İzmir Şehir Hastanesi'nden eksik olan ekipmanlar temin edildi. İdrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle diyaliz ama bildiğimiz diyaliz değil bir sistemi hasta başına koyduk. İdrar çıkışlarında da iyileşme oldu. Başkanımız yoğun bakım tedavileri devam ediyor." dedi.

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Zeyrek'in evinin bahçesindeki havuzun makine dairesi görüntülendi.