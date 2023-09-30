Filenin sultanı Ayça Aykaç nikah masasına oturdu! Ekip arkadaşları erik dalı oynadı... Filenin Sultanlarından Ayça Aykaç, imza attığı başarıların ardından dünyaevine girerken takım arkadaşlarıyla erik dalı oynadı.

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ensonhaber.com

Türkiye A Milli Voleybol Takımı ülkede gurur kaynağı olmaya devam ediyor...

Başarılarına başarı katan A Milli Voleybol Takımı 7’de 7 yaparak namağlup yoluna devam ederken Paris Olimpiyatları’nı garantiledi.

Milli takımımızın maçların ardından erik dalı oynadığı anlar sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

Büyük başarıların ardından, takımın özel hayatı da merak konusu oldu.

Bu kapsamda takımın liberosu Ayça Aykaç'ın kişisel hayatı gündeme oturdu.

"5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo’dayım"

Ayça Aykaç, nişanlısı Mert Altıntaş ile dünya evine gireceği müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayça Aykaç, sporcu hayatının nasıl olduğunu tek bir cümleyle özetledi: "5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo’dayım…"

Takım arkadaşlarıyla erik dalı oynadı

Bunun ardından Aykaç'ın eşi Mert Altıntaş ile düğünü merak uyandırırken, gelinlik ve damatlıkla ilk pozları geldi.

Takım arkadaşları düğün töreninde erik dalıyla eşlik etti.

Ortaya renkli görüntüler çıktı.