Filistin Sağlık Bakanlığı: 720'si çocuk olmak üzere 1.400 kişi kayıp Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 720'si çocuk olmak üzere 1.400 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

ensonhaber.com Hamas güçlerinin 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından savaş moduna geçen İsrail, masumları öldürmeye devam ediyor. Hastaneyi bombalayarak savaş suçu işleyen İsrail, Gazze'ye gelecek yardımlara bile engel oluyor. Gazze'yi adeta abluka altına alan ve binlerce çocuğun ölmesine neden olan İsrail'in saldırılarının bilançosu ise ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama İsrail'in saldırılarından dolayı ağırlaşan bilançoyu Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'deki yıkımın enkazı altında 720'si çocuk olmak üzere 1.400 kişinin kayıp olduğuna dair ihbar aldık." denildi. Bombardıman altındaki Gazze'de yaşam Hastanedeki ilaç sorunu sürüyor Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki tüm hastanelerde yakıt ve ilaç eksikliğinin yaşandığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'ndeki hastanelere tıbbi malzemelerin ulaştırılmasında yaşanacak herhangi bir gecikme daha fazla yaralı ve hastaya mal olacaktır. Uluslararası toplumdan ve insani yardım kuruluşlarından Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin acil tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasını hızlandırmalarını talep ediyoruz” denildi. Diyanet'in Cuma hutbesi: Her zorluğun ardından bir kolaylık vardır