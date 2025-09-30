'Filistin'in Saman Sarısı Saçları' şarkısı büyük beğeni topladı

İsrail, 7 Ekim 2023 yılında Gazze'yi işgal etmeye ve bomba yağdırmaya başladı.

Yaklaşık 2 yıldır aralıksız bir şekilde Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail, 66 binden fazla masumu öldürdü.

Gazze'ye yönelik saldırılar durmazken, en yüksek tepki ve ses ise Türkiye'den geliyor.

GÜNDEM OLAN FİLİSTİN ŞARKISI

Bu kez sosyal medya platformlarında yayınlanan bir müzik gündem oldu.

FİLİSTİN ŞİİRİ İLHAM OLDU

'Filistin'in Saman Sarısı Saçları' isimli şarkı, özgür Filistin çağrısıyla Ahmet Tezcan'ın Filistin şiirinden ilhamla hazırlandı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Zekai kanalında yayınlanan ve yapay zeka unsurlarının kullanıldığı şarkı, kullanıcılar tarafından büyük beğeni ve destek gördü.

Ahmet Tezcan - Filistin Şiiri

Ölümüne masum doğan kız.

Üzülme saman sarısı kıvırcık saçların için.

Hiç uzamadılar biliyorum, uzayamadılar.

Gökten bombalar yağıyordu doğduğun gece.

---------------------------------------------------------------

Alevler iniyordu.

İplik iplik, hüzme hüzme.

Memede uyuyan çocuklar bir daha uyanmadılar.

Bir çiğnemlik et oldular yeniden.

---------------------------------------------------------------

Yandılar için için.

Yandılar günlerce.

Ölümüne masum doğan kız üzülme.

Saman sarısı kıvırcık saçların için.

---------------------------------------------------------------

Sırf sen üzülme diye.

Bir gün saçlarını uzatacak Filistin...