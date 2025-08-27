Fransa'da yaşayan Türk iş adamı: Götürdüğüm işçiler geri döndü

Avrupa'ya göç, Türkiye'deki önemli gündem maddelerinden biri.

Özellikle son yıllarda gençler, Avrupa hayali ile yaşıyor.

Bazı meslek grupları, birer ikişer Avrupa'nın yolunu tuttu bile.

Avrupa'daki yaşam şartlarının daha iyi olduğu iddiasıyla başlayan bu furyaya gurbetçiler ise tam tersi bir argümanla karşı çıkıyor.

Avrupa'nın dışardan yaşanılası göründüğünü, Avrupa'ya yerleşip, turist kafasından çıkıp çalışmaya başlayan herkesin zorlandığını iddia eden gurbetçiler, tartışmaya neden oluyor.

"15 KİŞİ GÖTÜRDÜM 13'Ü GERİ DÖNDÜ"

Bu iki görüş arasında bitmeyen tartışma sürerken Fransa'da inşaat sektörüyle ilgilenen Türk iş adamı Salpar Şahin, gazeteci Sinan Burhan'a açıklamalarda bulundu.

Avrupa'ya taşınmayı isteyen 15 kişiyi 3 yıl önce Fransa'ya götüren Şahin, götürdüğü işçilerden 13 tanesinin kısa sürede şartlar karşısında zorlanıp, Türkiye'ye dönüş yaptığını söyledi.

Şahin, şöyle konuştu:

"İş adamı olarak 15 kişiyi 3 yıl önce götürdüm. 13 tanesi şu anda geri döndü. 2 tanesi Fransa'da kaldı.

"2 BİN EURODAN FAZLA MAAŞ ALIYORLARDI"

Orada şartları zor gördüler. 2 bin euronun üzerinde aylık alıyorlar, oturumları vardı.

Çoluk-çocuğunu da getirebilirlerdi. 3-5 sene sonra ev almak için kredi de kullanabilirlerdi.

"FRANSA'DA ŞARTLAR ÇOK ZOR"

Çoğu 'buranın şartları çok zor' dedi. Şartlar çok zor şu anda Fransa'da."