Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

Furkan Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı birçok paylaşımla Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümü nedeniyle yurt genelinde yapılan programlara katılanları hedef göstermişti.

37 yaşındaki Bölükbaşı, bir paylaşımında, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında söz konusu paylaşımı bir süre sonra silen Furkan Bölükbaşı'nın gözaltına alındığı ifade edildi: