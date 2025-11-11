Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

- Furkan Bölükbaşı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.
- Atatürk'ün ölüm yıldönümü programlarına katılanları eleştiren Bölükbaşı, bir paylaşımında ilginç ifadeler kullandı.
- Paylaşımını daha sonra silen Bölükbaşı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.
Furkan Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı birçok paylaşımla Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümü nedeniyle yurt genelinde yapılan programlara katılanları hedef göstermişti.
37 yaşındaki Bölükbaşı, bir paylaşımında, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" ifadelerini kullanmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında söz konusu paylaşımı bir süre sonra silen Furkan Bölükbaşı'nın gözaltına alındığı ifade edildi:
X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.