Futbolda fon vurgunu davasında duruşma günü! Seçil Erzan tüm isimlerle yüzleşecek Ponzi sistemi ile birçok ismi dolandıran ve hakkında 256 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan, ikinci kez hakim karşısında..

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ensonhaber.com

Futbol dünyasından ünlü isimlerin 'yüksek kâr vaadiyle fon' dolandırıldığı olay, gündemdeki yerini koruyor..

Seçil Erzan, İstanbul'da Denizbank'ın Levent şubesinde müdürlük görevini yürüttüğü sırada yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu, Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı.

Erzan'ın kırdığı telefondaki mesajlar ortaya çıkmaya başladı ve geçtiğimiz haftadan bu yana gündemde yer aldı.

Şimdi ise olaya ilişkin beklenen gün geldi.

İkinci hakim karşında

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk katıldı.

İkinci kez hakim karşısına çıkan Seçil Erzan ve 6 sanığın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması başladı.

Arda Turan katılmadı

Duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katılması beklenen Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdikleri belirtildi. "Tanık" olarak dinlenilmesine karar verilen Nur Erkasap'ın ise "rapor" sunduğu öğrenildi.

Buse Terim ve eşi ile Semih Kaya ilk kez müşteki olarak geldi

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Mert Zeydanlı ve Terim Arıcan ise duruşmaya ilk kez müşteki olarak geldi.

Seçil Erzan futbolcularla yüzleşecek

Duruşmada futbolcuların da aralarında bulunduğu 7 müşteki, 11 kişi de tanık olarak dinlendi.

Arda Turan kilit isim

Erzan ve müştekilere, kırık telefondan çıkan mesajlar da sorulacak.

Mesajlarda ise en çok dikkat çeken isim Arda Turan. Eski futbolcu Turan ile yapılan konuşmalar önem arz ediyor. Nedeni ise Turan’ın sisteme en çok para kaptıran isim olması.

252 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 62 sayfalık iddianamede; Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın da arasında bulunduğu 18 kişi, müşteki olarak yer aldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Erzan’ın, 18 kişiye yönelik “nitelikli dolandırıcılık” ve 12 kez “özel belgede sahtecilik” suçlarından toplam 69 yıldan 226 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.