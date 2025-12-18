GAİN Medya soruşturması kapsamında Okan Karacan gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sabah saatlerinde dikkat çeken bir soruşturmaya imza attı.

Savcılık talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anahat Holding bünyesindeki, başta GAİN Medya olmak üzere bağlı şirketlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

HOLDİNG VE BAĞLI ŞİRKETLERDE ARAMA

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları kapsamında, holding ve bağlı şirketlerde arama yapıldı.

Dün yaşanan gelişmeden sonra bugün bir son dakika daha geldi.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

BİR GÖZALTI DAHA

Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.