Galata Köprüsü'nde Filistin için toplandılar: 520 bin kişi tek yürek oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de yaşanan insanlık dramı son bulmuyor.

İsrail'in 2 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği katliamda on binlerce Filistinli ölürken, dünya bu zulme sessiz kalmıyor.

GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DÜNYAYA GAZZE MESAJI

Dünyanın birçok noktasından tepkiler gün geçtikçe artarken, en başından beri kararlı duruşunu bozmayan Türkiye, yaşanan soykırıma bir kez daha 'dur' dedi.

İstanbullular, Gazze'ye destek eylemi düzenledi.

Galata Köprüsü'nden dünyaya Gazze mesajı göndermek için toplanan yüz binler, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sözleriyle haykırdı.

520 BİN İSTANBULLU GAZZE'YE DESTEK İÇİN BİR ARADA

2026'nın ilk gününde, eylem çağrısına tam 520 bin kişi katıldı.

520 bin İstanbullu, bir araya gelerek, soğuk havaya aldırış etmeden hep bir ağızdan "Nehirden denize Özgür Filistin" dedi.

MAHŞERİ KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mahşeri bir kalabalığa sahne olan eylem, Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Duygu dolu anlar yaşanan kalabalık, havadan 'drone' yardımıyla görüntülenirken, kulaklar İstanbulluların sloganlarıyla çınladı.