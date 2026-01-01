Türkiye beyaza büründü: Yüksekova'da 177 yerleşim yerinin yolu kapandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında.

Birçok kent beyaza bürünürken, bazı noktalarda ise yollar kapandı; ulaşımda kesintiler yaşandı.

YÜKSEKOVA'DA 177 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreye ulaştı, araçlar kara gömüldü.

Kar yağışı ile birlikte ilçeye bağlı 62 köy ve 115 mezra olmak üzere toplam 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

HALI SAHANIN ÇATISI KARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMADI

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçenin İpekyolu üzerinde bulunan Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesindeki halı sahanın çatısı da karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

İlçe sakinlerinden Abdulgafur Düzen, "Bu sene çok güzel bir kar yağdı. İlçede 3-4 gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor ama memleket için de bereket oluyor. Sabah uyandığımda araçlar karın altında kaybolmuştu" dedi.

BİRÇOK İL KARLA KAPLANDI: YOLLAR KAPANDI

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bin 540 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle bin 104 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI VE TİPİ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 298 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte bir süredir devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 45, Çemişgezek'te 30, Hozat'ta 22, Mazgirt'te 59, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 38, Pertek'te 43 ve Pülümür'de ise 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

YOLLARI AÇMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri desteğinde yolları açmak için çalışma yürütüyor. Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkezde 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 20, Digor'da 12, Kağızman'da 42, Sarıkamış'ta 20, Susuz ilçelerinde 25 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.