Galata Köprüsü'nde Filistin yürüyüşü: Maher Zain'den destek geldi

İstanbul, bir kez daha İsrail'in zulmüne dur diyor...

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da 'Büyük Gazze Yürüyüşü' gerçekleştiriliyor.

YOĞUN KATILIM

İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı.

Camilerde sabah namazını cemaatle kılınan vatandaşlar daha sonra Galata Köprüsü'ne ulaşmak için yürüyüşe başladı.

"İSTANBUL'DAN GAZZE'YE DİRENİŞE BİN SELAM" SLOGANLARI ATILDI

Vatandaşlar, ellerine Türk ve Filistin bayrakları alarak, Gazze'ye destek için kefiye taktılar.

Sık sık tekbir getiren ve"İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan katılımcılar, "Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankartlar da taşıdılar.

MAHER ZAİN'DEN GAZZE'YE DESTEK

Filistin'e destek programı sürerken, yürüyüşe katılan dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain vatandaşlarla bir araya geldi.

Zain, burada Filistin'e ilişkin ilahiler seslendirdi.

NE OLMUŞTU

Lübnan asıllı sanatçı Maher Zain, 1 Ocak'ta Galata'da yapılacak Gazze yürüyüşüne destek mesajı vermiş ve sevenlerini yürüyüşe davet etmişti.