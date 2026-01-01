İstanbul'da binler Galata Köprüsü'nde bir araya geldi: Dualar semaya yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbullular soğuk havaya aldırış etmeden Gazze için bir araya geldi...

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde eylem düzenleniyor.

SABAH NAMAZI SONRASI YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne yüz binlerce kişi katıldı.

Camilerde sabah namazını cemaatle kılınan vatandaşlar daha sonra Galata Köprüsü'ne ulaşmak için yürüyüşe başladı.

Soğuk havaya rağmen eyleme, çocukların da katıldığı dikkati çekti.

"FİLİSTİN İÇİN ADALET, DÜNYA İÇİN VİCDAN" YAZILI PANKARTLAR AÇILDI

Vatandaşlar, ellerine Türk ve Filistin bayrakları alarak, Gazze'ye destek için kefiye taktılar.

Sık sık tekbir getiren ve "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan katılımcılar, "Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankartlar da taşıdılar.

Kortejler eşliğinde ve bireysel olarak yürüyen vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne ulaştı.

Bazı katılımcılar, Eminönü'ndeki Yeni Cami'nin merdivenlerinden mitingi izledi.

MAHER ZAİN, GRUP YÜRÜYÜŞ'ÜN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ

Galata Köprüsü'nde basın için kurulan platformda "Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz" yazılı pankart yer aldı. Dev ekranlar kurulurken ses sistemi için de kolonlar yerleştirildi.

Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin Filistin'le özdeşleşen çizimi "Hanzala", basın platformunun arkasında bulunan büyük binaya afiş olarak asıldı.

Sanatçı Maher Zain ve Esat Kabaklı ile Grup Yürüyüş'ün eserlerini seslendirdiği program, katılımcıların konuşmalarıyla başladı.

ELLER SEMAYA AÇILDI

Programın ilerleyen saatlerinde ise tekbirler getirilerek bir yandan da dualar edildi.

Ellerin semaya açıldığı bu anlarda, şehitler anılarak mazlum coğrafyaların kurtuluşu, İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünün son bulması ve Kudüs'ün özgürlüğü temennisinde bulunuldu.