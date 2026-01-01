Galata Köprüsü'nden Filistin'e destek sloganları yankılandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de yaşanan zulüm devam ediyor...

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarını sürdürüyor.

TÜRKİYE KATLİAMA SESSİZ KALMIYOR

İsrail, 70 bini aşkın insanın katline sebep olduğu bölgede, Hamas ile arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen soykırımına son vermiyor.

Bu katliama dünyanın da dört bir yanından tepkiler yükselirken, en başından beri yaşanan zulme karşı duran Türkiye, bir kez daha sesini çıkardı.

GALATA'DAN GAZZE'YE DESTEK EYLEMİ

İstanbul Galata'da, Gazze için destek eylemi düzenlendi.

Yüz binlerce insanın katılım gösterdiği eylemde, Gazze için sloganlar yükseldi.

"NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN"

Yüz binler, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz." sözleriyle haykırdı.

İstanbul'dan dünyaya Gazze mesajı verilen eylemde, "Nehirden, denize özgür Filistin" sloganları duyuldu.

"Katil İsrail hesap verecek." ifadeleri duyulurken o anlar, havadan görüntüledi.

Yüz binlerce insanın bir araya gelerek tek yürek olup Gazze için hep bir ağızdan sloganlarını attıkları anlar drone kameralarına yansıdı.