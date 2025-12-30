Galatasaray'ın efsanesi Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Efsane isimden korkutan haber...

Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak'tan sevenlerini endişelendirdi.

ÖZDENAK HASTANEYE KALDIRILDI

78 yaşındaki Özdenak'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

EVİNDE RAHATSIZLANDI, NABZI DURDU

Edinilen bilgilere göre Gökmen Özdenak, 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı.

KOAH hastası olduğu belirtilen Özdenak'ın yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kaldığı ve nabzının durduğu aktarıldı.

KALBİ İKİ KEZ DURDU, MÜDAHALEYLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Eve gelen sağlık görevlisinin, kalbi iki kez duran Özdenak'a müdahale ettiği ve yeniden hayata döndürdüğü öğrenildi.

Yapılan müdahalelerin ardından Özdenak'ın entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Gökmen Özdenak'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

Galatasaray tarihinin efsane futbolcularından Gökmen Özdenak, kariyerine İstanbulspor'da başladı.

1967 yılında 20 yaşındayken Galatasaray'a transfer olan Özdenak, 13 sene formasını giydiği sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçen oyunculardan biri oldu.

1980'de futbola veda eden Özdenak, kariyerinde çıktığı 327 maçta 105 gol buldu.

Galatasaray formasını 297 kez giyen Özdenak, 99 gol kaydetti. Özdenak, Milli Takım formasını ise 14 kez giydi.

Gökmen Özdenak futbol kariyerinin ardından futbol yorumculuğu yaptı. Özdenak, uzun yıllar Telegol programında yorumcu olarak ekranlara çıktı.