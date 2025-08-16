Galericilerden Gazze protestosu: Netanyahu'nun maketini dövdüler

7 Ekim 2023 tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun emriyle Filistin'e giren İsrail ordusu, binlerce masumu öldürdü.

Tüm dünyadan yükselen 'ateşkes' isteğini göz ardı eden Netanyahu, istediği hedeflere ulaşana kadar savaşı bitirmeyeceğini söyledi.

Gazze'deki can kaybı 61 bini aşarken Netanyahu'nun hain saldırılarına olan tepkiler de çığ gibi büyüyor.

ESNAF PROTESTO ETTİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası sürerken, Bağcılar'da bulunan Otocenter Galericiler esnafı ise İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı ve işgal planının onaylanmasına tepki göstermek için bir araya geldi.

İSRAİL ALEYHİNE SLOGAN ATILDI

Türk ve Filistin bayraklarıyla çeşitli pankartlar taşıyan grup üyeleri, zaman zaman İsrail aleyhine slogan da attı.

NETANYAHU MAKETİNİ DÖVDÜLER

Gazze'deki zulmün bir an önce bitmesi için dua eden esnaf, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketini tekmeleyerek çiğnedi.

GÜNDEM OLDU

O anlar kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.