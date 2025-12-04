Garanti zam oranı açıklandı! İşte 5 aylık enflasyon farkı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devlet memurları, emekliler ve bazı sözleşmeli çalışanların faydalanacağı enflasyon farkı, 6 ayın ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Maaşa yapılan zam bazen gerçek enflasyonun altında kalmaması adına enflasyon farkı gündeme geliyor.

Zammın açıklanmasına kısa bir zaman kala, 5 aylık enflasyon farkının ortaya çıkması da tabloyu gözler önüne seriyor.

Kasım enflasyonu ile birlikte 5 aylık fark ortaya çıktı.

İşte, garantilenen enflasyon farkı oranı...

5 AYLIK ENFLASYON ZAMMI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık'ta belli oldu.

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23 ve ekim ayında 2,55 olarak açıklanmıştı.

Kasım ayında ise enflasyon 0,87 olarak açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu.

Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,91 enflasyon farkına 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 17,57 zammı şimdiden hak etmiş oldu.