Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem: e-Devlet onayı olmadan verilmeyecek

Emlak sektöründe yeni dönem...

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektöründe güven ortamını tesis etmek, kayıt dışı faaliyetleri engellemek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek için yeni bir hamleye hazırlanıyor.

ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ

"Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" (EİDS), 1 Şubat 2026 itibarıyla satılık konut ilanları için de zorunlu hale gelecek.

Sistem daha önce otomotiv sektöründe başarıyla uygulanmıştı.

KAPORA DOLANDIRICILIĞINA SON

Yeni düzenleme, özellikle dijital platformlar üzerinden verilen yanıltıcı ilanların ve bu ilanlar aracılığıyla gerçekleştirilen "kapora dolandırıcılığı" vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Sistem sayesinde, bir taşınmazın gerçekten var olup olmadığı ve ilanı veren kişinin bu taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisinin bulunup bulunmadığı dijital olarak kontrol edilecek

Bu sayede, yetkisiz kişilerin veya sahte hesapların gayrimenkul sitelerine ilan girişi yapması teknik olarak engellenmiş olacak.

DOĞRULAMA SÜRECİ

NTV'den Onur Aksoy'un haberine göre Doğrulama süreci şu şekilde işleyecek:

İlan platformları ile tapu kayıtları entegre olacak. Taşınmazın varlığı ve mülkiyet bilgileri sistem üzerinden teyit edilecek.



Konut sahipleri, e-Devlet üzerinden kendisine ait gayrimenkulü seçerek açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar aldıkları yetkiyle internet sitelerine ilan verebilecek.



Bu ilanlar doğrulanmış ilan olarak yayınlanacak. Yetki doğrulaması yapılmadan emlak portalları üzerinden ilan verilmeyecek.

KAYIT DIŞI EMLAKÇILIĞA İZİN VERİLMEYECEK

Düzenlemenin bir diğer hedefi ise kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerini sona erdirmek.

İlan verme yetkisinin sadece yetki belgesine sahip emlak işletmelerine veya mülk sahibine verilmesiyle, sektördeki merdiven altı faaliyetlerin ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi bekleniyor.