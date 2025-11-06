6 gazeteci İBB soruşturması kapsamında ifade verecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sabah saatlerinde hareketli dakikalar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon genişlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda da yeni bir son dakika daha gündeme geldi.

6 İSMİN İFADESİ ALINACAK

Gazeteci Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın ifadesi alınacak.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBESİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

6 ismin, sabahın erken saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın da İstanbul’da ifadeye götürüldüğü belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerlerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir.“ açıklamasında bulundu.

POLİS SABAH SAATLERİNDE HAREKETE GEÇTİ

Polis ekiplerinin saat 06.00 sıralarında, gazetecileri ifadeye götürmek üzere evlerine gittiği öğrenildi.