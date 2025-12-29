Sadettin Saran'ın özel laboratuvar sonuçlarına ilişkin savcılık açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sadettin Saran hakkında yeni gelişme...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran, geçtiğimiz hafta gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan testlerde saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, gözaltına alındıktan sonra ise ifadesi alınarak adli kontrol ile serbest bırakıldı.

BİR TEST DAHA YAPTIRDI

Sadettin Saran, serbest kaldıktan sonra çıkan sonuçlara itiraz etti ve özel bir laboratuvara giderek, bir test daha yaptırdı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Sadettin Saran'ın yaptırdığı test sonucunun "negatif" çıktığına yönelik dolaşan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Savcılıktan yapılan açıklamada öyle denildi;

"SORUŞTURMA DOSYASINA ULAŞAN BİLİRKİŞİ RAPORU YOK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturması kapsamında; * TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan şüpheli Saadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin “özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı “ şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır.

"DOSYADA TEK RAPOR, ADLİ TIP KURUMU TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORDUR"

Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur . Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

2,5 SAAT İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmış ve 2,5 saat boyunca ifade vermişti.

Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından Saran, serbest bırakılmıştı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

YENİDEN TEST YAPTIRDI

Adli Tıp sonuçlarını reddeden Saran'ın, dün öğlen saatlerinde Şişli'de özel bir laboratuvara gittiği ve yeniden test yaptırdığı öğrenildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

İnternet üzerinde dolaşıma sokulan bazı paylaşımlara da tepki gösteren Saran, itibar suikastı yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.